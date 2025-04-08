Отключение воды во Львове 8 апреля произошло из-за аварий на теплосетях и ремонтных работ

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочному ремонту магистральной теплосети и замене труб, что привело к временному отключению воды во Львове 8 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.

Согласно сообщению Львовтеплоэнерго, из-за ремонтных работ в ЦТП Китайская, 12а - также ЗДО ясли-сад №8 Ярошинской, 12; ЗДО ясли-сад компенсирующего типа "Радуга" Китайская, 6а; СОШ №42 Каштановая, 9 отключение воды во Львове 8 апреля состоится по следующим адресам:

Китайский дом. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18

Пасечно дом. 71а, 73

Ярошинской Есть дом. 2, 4, 6

Ограничение отменят в 17 часов. Также коснется жителей домов Владимира Великого 69 и 83. Водоснабжение планируют возобновить до 18 часов. Кроме этого начаты ремонтные работы в жилом доме Троллейбусная, 4, жителям придется потерпеть до 17 часов, когда бригады завершат.

Подчеркнем также, что согласно постановлению НКРЭКУ для КП "Львовводоканал" действуют тарифы, утвержденные еще в феврале 2022 года. Следовательно, для львовян цены остаются неизменными:

централизованное холодное водоснабжение стоит 16,032 грн за кубометр,

централизованный водоотвод – 8,484 грн за кубометр.

В сумме тариф на холодную воду для бытовых потребителей составляет 24 516 грн за кубометр.

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