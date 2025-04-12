В связи с введением карантина из-за пандемии COVID-19 пенсия во Львове женщины была продлена, после чего произошла переплата.

Пенсионный фонд предоставлялась пенсия во Львове с переплатой женщине за период с 2020 по 2022 год в размере 45 561 гривны, сообщает Politeka.net.

Ее требуют вернуть деньги, но она этого не делает. Об этом говорится в решении Лычаковского районного суда.

Пенстонерка состояла на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины Львовской области как получатель выплат по инвалидности согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-ІУ. Согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) № 843335, выданному 24 апреля 2019 года Лычаковской межрайонной МСЭК.

Женщине установлена ​​третья группа инвалидности общего заболевания. В связи с введением карантина из-за пандемии COVID-19 выплата для женщины была продлена на период с 1 мая 2020-го по 31 марта 2022-го, несмотря на то, что ее группа инвалидности завершилась в мае 2020 года. В результате этого образовалась переплата – в сумме 45 561 гривна.

Суд принял решение в пользу Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области, удовлетворив иск и обязав женщину вернуть излишне выплаченные средства в сумме 45 561 гривна.

"Для досудебного урегулирования спора ответчику неоднократно направлялись вызовы, но средства так и не были возвращены. Эти обстоятельства подтверждаются доказательствами, которые есть в материалах дела, и не были опровергнуты ответчиком. Пенсия во Львове из переплатой была осуществлена ​​по вине ответчика, что привело к чрезмерной выплате государственной социальной помощи 561 гривна. Суд пришел к выводу, что иск следует удовлетворить и взыскать с ответчика указанную сумму, - отметил суд в своем решении.

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