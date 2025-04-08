Під час мобілізації у Львові стався інцидент, де чоловік відмовився служити та отримав покарання від суда.

Апеляційний суд ухвалив рішення у справі 52-річного львів'янина, який був засуджений за ухилення від мобілізації у Львові, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури, зловмиснику призначено три роки позбавлення волі, замість умовного терміну, який був раніше встановлений районним судом.

У ході розслідування було встановлено, що чоловік, попри те, що був визнаний придатним до військової служби за результатами медичної комісії, відмовився проходити службу у Збройних силах України. Це підтверджено відповідним актом, складеним у зв’язку з його відмовою.

Згідно з висновками військово-лікарської комісії, він не мав медичних показань для звільнення від мобілізації у Львові, тому був зобов'язаний стати на захист Батьківщини. Проте, він проігнорував повістку та не з’явився до військкомату.

Спочатку районний суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з умовним терміном і іспитовим строком на 1 рік. Прокуратура, однак, не погодилася з таким вироком і подала апеляційну скаргу, вважаючи, що покарання недостатньо суворе для таких випадків під час воєнного стану в країні.

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