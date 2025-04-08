Во время мобилизации во Львове произошел инцидент, где мужчина отказался служить и получил наказание от суда.

Апелляционный суд принял решение по делу 52-летнего львовянина, осужденного за уклонение от мобилизации во Львове, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба Львовской областной прокуратуры, злоумышленнику назначены три года лишения свободы, вместо условного срока, ранее установленного районным судом.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, несмотря на то, что был признан годным к военной службе по результатам медицинской комиссии, отказался проходить службу в Вооруженных Силах Украины. Это подтверждено соответствующим актом, составленным в связи с его отказом.

Согласно выводам военно-врачебной комиссии, он не имел медицинских показаний для освобождения от мобилизации во Львове, поэтому был обязан встать на защиту Родины. Однако он проигнорировал повестку и не явился в военкомат.

Первоначально районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но с условным сроком и испытательным сроком на 1 год. Прокуратура, однако, не согласилась с таким приговором и подала апелляционную жалобу, считая, что наказание недостаточно строго для таких случаев во время военного положения в стране.

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