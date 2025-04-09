Во Львове доступно бесплатное жилье для переселенцев, узнайте, где искать варианты и как получить помощь.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове остается важным ресурсом поддержки для тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за военных действий, сообщает Politeka.

В городе действует несколько инициатив, помогающих внутренне перемещенным лицам найти временное убежище. Одним из таких мест является URBAN CAMP на улице Патона, 6. Здесь для ВПЛ предоставляют не только крышу над головой, но и возможность приобщиться к спортивным активностям, творческим занятиям и общим мероприятиям, способствующим адаптации и психологическому комфорту. За дополнительной информацией можно обращаться по электронной почте urbancamplviv@tvory.net.

Еще один эффективный инструмент – онлайн-платформа "Допомагай", содержащая актуальную базу данных. Пользователи также могут получить консультацию по горячей линии: 0(800) 332-238. Кроме этого, во Львове действуют студенческие общежития, в частности, Львовской политехники (ул. Степана Бандеры, 12), где часть комнат выделена для временного размещения ВПЛ. Подробности об условиях проживания можно узнать по телефону: +38 (032) 258-26-30.

Среди других ресурсов - всеукраинская платформа "Прихисток", которая также предлагает варианты бесплатного жилья для переселенцев во Львове. Объявления регулярно обновляются, поэтому рекомендуется следить за новостями на официальном сайте или обращаться к волонтерам и администрациям учреждений для получения свежей информации.

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