Відключення води та опалення у Львові 3 квітня торкнеться кількох районів міста.

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали терміновий ремонт магістральної тепломережі та заміну труб, що призвело до тимчасового відключення води та опалення у Львові 3 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Львівтеплоенерго.

Згідно з інформацією від Львівтеплоенерго, частина львів’ян залишиться без тепла та водопостачання. Через ліквідацію розриву на магістральній тепловій мережі відключення води та опалення у Львові 3 квітня зачепить будинки за такими адресами:

Антоненка-Давидовича : 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11

: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 Антонича Б.-І. : 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32

: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32 Вернадського В. : 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42

: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Полуботка П. : 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Довженка О. : 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Драгана М. : 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30

: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30 Зубрівська : 1, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а

: 1, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а Кавалерідзе І. : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 Коломийська: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23

Кос-Анатольського А. : 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

: 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 Морозна : 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 31а, 37, 39

: 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 31а, 37, 39 Освицька : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Сихівська : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 Михайла Гориня : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 39

: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 29а, 31, 31а, 39 Трильовського К. : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33

: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33 Хоткевича Г. : 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

: 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 Хуторівка : 30, 32, 34, 36, 40, 42

: 30, 32, 34, 36, 40, 42 просп. Червоної Калини : 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85а, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135

: 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85а, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 Чукаріна В. : 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

: 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Монастирського: 2, 3а, 3, 5, 7

Відключення води та опалення у Львові 3 квітня на цих вулицях обіцяють закінчити о 23 годині. Також проведуть ліквідацію прорива труб на вулиці: Володимира Великого буд. 35. Аварійні роботи обіцяють закінчити до 13 години.

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