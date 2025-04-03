Отключение воды и отопления во Львове 3 апреля коснется нескольких районов города.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочному ремонту магистральной теплосети и замене труб, что привело к временному отключению воды и отопления во Львове 3 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.

Согласно информации от Львовтеплоэнерго, часть львовян останется без тепла и водоснабжения. Из-за ликвидации разрыва на магистральной тепловой сети отключение воды и отопления во Львове 3 апреля заденет дома по следующим адресам:

Антоненко-Давыдович : 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11

: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 Антоныча Б.-И. : 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32

: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32 Вернадского В. : 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42

: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Полуботко П. : 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Довженко О. : 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Драгана М. : 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30.

: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30. Зубровская : 1, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а

: 1, 5, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а Кавалерида И. : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 Коломыйская : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 23

Кос-Анатольский А. : 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

: 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 Морозная : 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 31а, 37, 39

: 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 31а, 37, 39 Освицкая : 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Сиховская : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30 Михаила Горыня : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 37а

: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 37а Трилевского К. : 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33

: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33 Хоткевич Г. : 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 6

: 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 56, 6 Хуторовка : 30, 32, 34, 36, 40, 42

: 30, 32, 34, 36, 40, 42 просп. Червоной Калины : 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63, 67, 6 1, 100 , 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135

: 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63, 67, 6 1, 100 , 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 Чукарина В. : 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

: 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Монастырского : 2, 3а, 3, 5, 7

Отключение воды и отопления во Львове 3 апреля на этих улицах обещают окончить в 23 часа. Также проведут ликвидацию прорыва труб на улице Владимира Великого д. 35. Аварийные работы обещают окончить к 13 часам.

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