Прогноз погоди у Львові на тиждень з 31 березня по 6 квітня передбачає хмарні дні, опади та поступове потепління.

Прогноз погоди у Львові на тиждень з 31 березня по 6 квітня буде відзначатися хмарними днями та дощами, повідомляє Politeka.

Понеділок, 31 числа, принесе хмарність протягом усього дня, а зранку почнеться дрібний дощ, який удень посилиться. Ближче до вечора дощі поступово вщухнуть. Народний прогноз каже, що якщо в цей день прилетить багато лебедів, весна буде теплою.

Вівторок залишить Львів під похмурим небом без опадів, хоча збережеться висока вологість.

У середу хмари залишатимуться в небі, але опадів не передбачається.

У четвер ранкове небо буде ясним, але вже вдень знову покриється хмарами. Погода буде без опадів, а за народними прикметами, якщо на сході сонця видно червоні кола, рік буде врожайним.

У п’ятницю хмарність знову домінуватиме, але буде сухо.

Субота принесе хмарність без опадів, хоча вечір може принести дрібну зливу.

У неділю, 6 квітня, також очікується хмарність. Дрібний дощ йтиме вдень, а до вечора він закінчиться. За народними прикметами, якщо ніч тепла, весна буде дружною, а якщо сніг не зійде до цього дня, він затримається ще на тиждень.

Прогноз погоди у Львові на тиждень з 31 березня по 6 квітня обіцяє зміни погодних умов, що характеризуються похмурими днями.

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