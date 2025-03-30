Прогноз погоды во Львове на неделю с 31 марта по 6 апреля предполагается облачная погода, осадки и постепенное потепление.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 31 марта по 6 апреля будет отмечаться облачными и дождливыми, сообщает Politeka.

Понедельник, 31 числа, принесет облачность в течение всего дня, а с утра начнется мелкий дождь, который днем ​​усилится. Ближе к вечеру дожди постепенно утихнут. Если в этот день прилетит много лебедей, весна будет теплой.

Вторник покинет Львов под пасмурным небом без осадков, хотя сохранится высокая влажность.

В среду облака будут оставаться в небе, но осадков не ожидается.

В четверг утром небо будет ясным, но уже днем ​​снова покроется облаками. Погода будет без осадков, а по народным приметам, если на восходе солнца видны красные круги, год будет урожайным.

В пятницу облачность снова будет доминировать, но будет сухо.

Суббота принесет облачность без осадков, хотя вечер может принести мелкий ливень.

В воскресенье, 6 апреля, также ожидается облачность. Днем будет идти дождь, а к вечеру он закончится. По народным приметам, если ночь теплая, весна будет дружной, а если снег не взойдет по сей день, он задержится еще на неделю.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 31 марта по 6 апреля обещает изменение погодных условий, характеризующихся пасмурными днями.

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