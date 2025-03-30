Прогноз погоди у Львові на 31 березня обіцяє хмарний день з дощами, як інформують синоптики.

Прогноз погоди у Львові на 31 березня обіцяє хмарну умови, які протримаються протягом всього дня, повідомляє Politeka.

Вранці на місто прийде дрібний дощ, який з часом стане інтенсивнішим і набере силу до полудня. До вечора опади почнуть стихати, і ймовірність дощу зменшиться. Температура вранці буде на рівні +6°C, вдень потеплішає до +10°C, а ввечері знову опуститься до +9°C. Вітер буде помірним, зі швидкістю до 2,4 м/с, а вологість повітря вранці досягне 100%, створюючи враження затяжної дощової атмосфери.

Упродовж дня атмосферний тиск буде поступово зростати, що також сприятиме стабілізації погодних умов. Увечері очікується помірне зниження вологості до 51%. Загалом день буде прохолодним і вологим, із затяжними хмарами, що буде характерним для останніх днів березня.

Якщо до цього дня прилетіло багато лебедів, то весна буде теплою і ранньою. З цього дня починаються ранні грози, а на схилах пагорбів розцвітає мати-й-мачуха, що означає, що початок квітня буде теплим і без заморозків.

Прогноз погоди у Львові на 31 березня вказує на поступове потепління, однак умови залишатимуться вологими і хмарними.