Прогноз погоды во Львове на 31 марта обещает облачные условия, которыя продержатся весь день, сообщает Politeka.
Утром на город придет мелкий дождь, который со временем станет интенсивнее и вступит в силу до полудня. К вечеру осадки станут стихать, и вероятность дождя уменьшится. Температура утром будет на уровне +6°C, днем станет теплее до +10°C, а вечером снова опустится до +9°C. Ветер будет умеренным со скоростью до 2,4 м/с, а влажность воздуха утром достигнет 100%, создавая впечатление затяжной дождливой атмосферы.
В течение дня атмосферное давление постепенно будет расти, что также будет способствовать стабилизации погодных условий. Вечером ожидается умеренное понижение влажности до 51%. В общем, день будет прохладным и влажным, с затяжными облаками, что будет характерным для последних дней марта.
Если к этому дню прилетело много лебедей, то весна будет теплой и ранней. С этого дня начинаются ранние грозы, а на склонах холмов расцветает мать-и-мачеха, что означает, что начало апреля будет теплым и без заморозков.
Прогноз погоды во Львове на 31 марта отмечает постепенное потепление, однако условия будут оставаться влажными и облачными.
Следовательно, несмотря на облачность и дожди, апрельское тепло уже не за горами.
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