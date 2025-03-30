Прогноз погоды в Киеве на 31 марта обещает облачный день с дождями, как информируют синоптики.

Прогноз погоды во Львове на 31 марта обещает облачные условия, которыя продержатся весь день, сообщает Politeka.

Утром на город придет мелкий дождь, который со временем станет интенсивнее и вступит в силу до полудня. К вечеру осадки станут стихать, и вероятность дождя уменьшится. Температура утром будет на уровне +6°C, днем ​​станет теплее до +10°C, а вечером снова опустится до +9°C. Ветер будет умеренным со скоростью до 2,4 м/с, а влажность воздуха утром достигнет 100%, создавая впечатление затяжной дождливой атмосферы.

В течение дня атмосферное давление постепенно будет расти, что также будет способствовать стабилизации погодных условий. Вечером ожидается умеренное понижение влажности до 51%. В общем, день будет прохладным и влажным, с затяжными облаками, что будет характерным для последних дней марта.

Если к этому дню прилетело много лебедей, то весна будет теплой и ранней. С этого дня начинаются ранние грозы, а на склонах холмов расцветает мать-и-мачеха, что означает, что начало апреля будет теплым и без заморозков.

Прогноз погоды во Львове на 31 марта отмечает постепенное потепление, однако условия будут оставаться влажными и облачными.