Прогноз погоди у Львові на 30 березня обіцяє хмарний день без опадів, але є нюанси.

Прогноз погоди у Львові на 30 березня обіцяє хмарну погоду, повідомляє Politeka.

З ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора, однак без опадів. Температура вночі буде триматися на рівні +5°C, а вдень вона підніметься до +11°C. Вітер буде помірним, зі швидкістю близько 1-3 м/с, і значних коливань у його силі не передбачається.

Вологість повітря вранці становитиме 93%, що є досить високо, але до вечора вона трохи знизиться до 83%. Тиск також залишатиметься на досить стабільному рівні — 731-734 мм рт. ст. Ймовірність опадів, за прогнозом погоди у Львові на 30 березня, дуже низька, тому на день можна очікувати бездощові умови.ʼ

За народними передбаченнями, якщо 30 березня тепле, то весна буде теплою, а якщо холодно — вона запізниться. Також великі потоки води від танення снігу зазвичай передвістять мокре літо. Це означає, що з початком тепла з’являються й ознаки зміни кліматичних умов. Тому якщо сьогоднішній день принесе тепло, можна чекати на хорошу погоду і надалі.

Однак незважаючи на передбачення, цього року зима ще раз показує свою непередбачуваність. Сніг поступово тане, але подекуди можна побачити залишки снігових кучугур, що є свідченням того, що зима не поспішає покидати нас.

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