Прогноз погоды во Львове на 30 марта обещает облачный день без осадков, но есть нюансы.

Прогноз погоды в Киеве на 30 марта обещает облачную погоду, сообщает Politeka.

Утром небо будет скрыто за облаками, которые продержатся до самого вечера, но без осадков. Температура ночью будет держаться на уровне +5°C, а днем ​​она поднимется до +11°C. Ветер будет умеренный, со скоростью около 1-3 м/с, и значительных колебаний в его силе не предвидится.

Влажность воздуха утром будет составлять 93%, что достаточно высоко, но к вечеру она немного снизится до 83%. Давление также будет оставаться на достаточно стабильном уровне – 731-734 мм рт. ст. Вероятность осадков, по прогнозу погоды во Львове на 30 марта, очень низкая, поэтому день можно ожидать бездождевые условия.

По народным предсказаниям, если 30 марта теплое, весна будет теплой, а если холодно — она опоздает. Также обильные потоки воды от таяния снега обычно предвещают мокрое лето. Это значит, что с началом тепла появляются признаки изменения климатических условий. Поэтому если сегодняшний день принесет тепло, можно ожидать хорошую погоду и дальше.

Однако, несмотря на предсказания, в этом году зима еще раз показывает свою непредсказуемость. Снег постепенно тает, но иногда можно увидеть остатки снежных сугробов, что является свидетельством того, что зима не спешит покидать нас.

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