Відключення води у Львові 27 березня через аварії на тепломережах та ремонтні роботи.

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали аварійні роботи із ремонту магістральної тепломережі та заміни труб - через це почалося відключення води у Львові 27 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Львівтеплоенерго.

Згідно з інформацією від Львівтеплоенерго, частина львів’ян залишиться без води. Це торкнеться кількох районів міста. Так, через ремонт без гарячого водопостачання залишатимуться мешканці таких вулиць:

Симоненка В. 9;

Михайла Гориня буд. 9, 13, 15;

Роксоляни 33;

Широка 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100.

Роботи планують завершити до 18:00.

Також відключення води у Львові 27 березня торкнеться й інших адрес, проте тут обіцяють повернути водопостачання раніше - до 15 години.

Це стосується вулиць:

Кульпарківська 141, 143, 145, 147;

Наукова 57;

Пулюя І 8, 12, 18.

Відключення води у Львові 27 березня торкнеться будинків 15 та 17 на вул. Під Голоском. Аварійна заміна тепломережі має завершитись до 18:00.

Підкреслимо, місто має один з найнижчих тарифів на теплопостачання в Україні:

Вартість 1 гігакалорії тепла варіюється від 1019,31 грн до 2214,82 грн, залежно від району.

Оплата за квадратний метр складає від 26,63 грн до 32,15 грн, що також є одним із найнижчих показників у країні.

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