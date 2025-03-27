Отключение воды во Львове 27 марта из-за аварий на теплосетях и ремонтных работ.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали аварийные работы по ремонту магистральной теплосети и замене труб – из-за этого началось отключение воды во Львове 27 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.

Согласно информации от Львовтеплоэнерго, часть львовян останется без воды. Это коснется нескольких районов города. Так, из-за ремонта без горячего водоснабжения будут оставаться жители таких улиц:

Симоненко В. 9;

Михаила Горыня дом. 9, 13, 15;

Роксоляны 33;

Широкий 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100.

Работы планируют завершить к 18:00.

Также отключение воды во Львове 27 марта коснется и других адресов, однако здесь обещают вернуть водоснабжение раньше – до 15 часов.

Это касается улиц:

Кульпарковская 141, 143, 145, 147;

Научная 57;

Пули I 8, 12, 18.

Отключение воды во Львове 27 марта коснется домов 15 и 17 на ул. Под Голоском. Аварийная замена теплосети должна завершиться к 18:00.

Подчеркнем, город имеет один из самых низких тарифов на теплоснабжение в Украине:

Стоимость 1 гигакалории тепла варьируется от 1019,31 грн. до 2214,82 грн., в зависимости от района.

Оплата за квадратный метр составляет от 26,63 до 32,15 грн, что также является одним из самых низких показателей в стране.

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