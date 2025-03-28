Денежная помощь во Львове предоставляется в виде компенсаций за разные потребности, такие как оздоровление, лечение или даже погребение, сообщает Политика.

Об этом говорится в статье 169.4.1 Налогового кодекса Украины. Средства предоставляются работникам в соответствии с условиями коллективного или трудового договора.

Важным моментом является то, что сумма зависит от обстоятельств и ограничена законодательными нормами. По словам экспертов, ее могут получить лица, которые обращаются с соответствующим заявлением к руководству компании, указав причину обращения – это может быть лечение, оздоровление или другие неотложные расходы. Обычно деньги начисляются вместе с заработной платой.

В 2025 году денежная помощь во Львове не может превышать 4,24 тысяч гривен, согласно нормам Налогового кодекса. Работник может получить ее только один раз в год. Важно, что она не подлежит налогообложению.

Для того чтобы его взять, гражданин должен подать заявление на ежегодный отпуск, поскольку эти деньги обычно выплачиваются вместе с отпускными. Также важно отметить, что это возможно и для военнослужащих.

Это касается как получивших инвалидность вследствие травм, так и семей военных, находящихся в сложных жизненных ситуациях, например, считаются пропавшими без вести или находящимися в плену. Для таких случаев также предусмотрены выплаты – от 6 до 12 тысяч гривен, в зависимости от обстоятельств.

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