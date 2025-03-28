Подорожание яиц во Львове уже ощущается, однако эксперты прогнозируют, что в ближайшее время ситуация может измениться.

Подорожание яиц во Львове произошло из-за традиционного роста цен весной, сообщает Политика.

Как сообщил эксперт Олег Катеринич, директор Государственной опытной станции птицеводства в эфире канала "Киев24", через полтора-два месяца следует ожидать значительного падения стоимости этого продукта. Отметим, что цена может колебаться в пределах от 4,5 до 5 гривен за штуку.

Говоря о подорожание яиц во Львове, он отметил, что в летний период их стоимость была на уровне 2,5 гривны за единицу, однако покупателям приходится платить гораздо больше. Это связано с тем, что производители устанавливают среднегодовую стоимость, а весной традиционно происходит резкий скачок в цене.

На сегодняшний день цена на десяток варьируется в зависимости от супермаркета. Например, в сети Auchan их можно приобрести за 57 гривен, в АТБ – 67,50 грн, а в Сильпо – 64,99 грн.

К слову, экономический эксперт Олег Пендзин отметил, что рост инфляции в стране будет продолжаться. Одной из причин удорожания продуктов является рост стоимости энергоресурсов, а также зависимость от импорта и плохой урожай в прошлом году.

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