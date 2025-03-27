Дізнайтеся, куди звертатися, щоб отримати безкоштовне житло для переселенців у Львові.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові є одним із важливих елементів допомоги для тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Завдяки підтримці місцевих жителів, волонтерів та навчальних закладів у місті доступні різні варіанти тимчасового проживання.

Одним із місць, де ВПО можуть знайти прихисток, є URBAN CAMP, розташований за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 14. Тут не лише надають дім, але й організовують спортивні активності, творчі майстер-класи та інші заходи для підтримки мешканців. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38 (098) 765-43-21.

Ще однією платформою для пошуку житла є онлайн-сервіс "Допомагай". Він пропонує актуальний каталог безкоштовного проживання в області, а також має гарячу лінію для консультацій за номером 0 (800) 332-238. Деталі можна знайти на офіційному сайті.

Тимчасові місця для проживання переселенців також надають гуртожитки Львівської політехніки. Адміністрація закладу розподіляє кімнати для внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 12. Уточнити умови проживання можна за телефоном +38 (032) 258-26-30.

Ще один важливий ресурс – загальноукраїнська платформа "Прихисток", яка допомагає в пошуках. Актуальні оголошення доступні на сайті.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові надається тимчасово, однак ця ініціатива дає можливість багатьом людям отримати базові умови для життя та відчути підтримку у скрутний час. Переселенцям радять регулярно стежити за оновленнями пропозицій і звертатися до волонтерів чи адміністрацій закладів для уточнення деталей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.