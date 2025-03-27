Безкоштовне житло для переселенців у Львові є одним із важливих елементів допомоги для тих, хто вимушено залишив свої домівки через війну, повідомляє Politeka.
Завдяки підтримці місцевих жителів, волонтерів та навчальних закладів у місті доступні різні варіанти тимчасового проживання.
Одним із місць, де ВПО можуть знайти прихисток, є URBAN CAMP, розташований за адресою: м. Львів, вул. Довбуша, 14. Тут не лише надають дім, але й організовують спортивні активності, творчі майстер-класи та інші заходи для підтримки мешканців. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38 (098) 765-43-21.
Ще однією платформою для пошуку житла є онлайн-сервіс "Допомагай". Він пропонує актуальний каталог безкоштовного проживання в області, а також має гарячу лінію для консультацій за номером 0 (800) 332-238. Деталі можна знайти на офіційному сайті.
Тимчасові місця для проживання переселенців також надають гуртожитки Львівської політехніки. Адміністрація закладу розподіляє кімнати для внутрішньо переміщених осіб за адресою: м. Львів, вул. Степана Бандери, 12. Уточнити умови проживання можна за телефоном +38 (032) 258-26-30.
Ще один важливий ресурс – загальноукраїнська платформа "Прихисток", яка допомагає в пошуках. Актуальні оголошення доступні на сайті.
Безкоштовне житло для переселенців у Львові надається тимчасово, однак ця ініціатива дає можливість багатьом людям отримати базові умови для життя та відчути підтримку у скрутний час. Переселенцям радять регулярно стежити за оновленнями пропозицій і звертатися до волонтерів чи адміністрацій закладів для уточнення деталей.
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