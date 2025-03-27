Узнайте, куда обращаться, чтобы получить бесплатное жилье во Львове.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове является одним из важных элементов помощи тем, кто вынужденно покинул свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Благодаря поддержке местных жителей, волонтеров и учебных заведений в городе доступны разные варианты временного проживания.

Одним из мест, где ВПЛ могут найти убежище, является URBAN CAMP, расположенный по адресу: г. Львов, ул. Довбуша, 14. Здесь не только предоставляют дом, но и организуют спортивные активности, творческие мастер-классы и другие мероприятия по поддержке жителей. Дополнительную информацию можно получить по телефону +38(098) 765-43-21.

Еще одной платформой для поиска жилья является онлайн-сервис "Допомагай". Он предлагает актуальный каталог бесплатного проживания в области, а также горячую линию для консультаций по номеру 0 (800) 332-238. Детали можно найти на официальном сайте .

Временные места проживания переселенцев также предоставляют общежития Львовской политехники. Администрация заведения распределяет комнаты для внутренне перемещенных лиц по адресу: Львов, ул. Степана Бандеры, 12. Уточнить условия проживания можно по телефону +38(032) 258-26-30.

Еще один важный ресурс – общеукраинская платформа "Прихисток", которая помогает в поисках. Актуальные объявления доступны на сайте .

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове предоставляется временно, однако эта инициатива дает возможность многим получить базовые условия для жизни и ощутить поддержку в трудное время. Переселенцам советуют регулярно следить за обновлениями предложений и обращаться к волонтерам или администрациям заведений для уточнения деталей.

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