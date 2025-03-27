Закінчення опалювального сезону у Львові зазвичай настає після значного та стабільного потепління.

На тлі значного і, як очікується, вже стабільного потепління місцева влада в почала оголошувати про закінчення опалювального сезону у Львові, повідомляє Politeka.net.

Жителям області вже почали вимикати батареї, проте в місті ще збурігається тепло.

26 березня голова Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про завершення опалювального сезону в області. За його словами, таке рішення ухвалене у зв’язку зі значним потеплінням.

Обласний голова також додав, що відключення систем опалення в закладах охорони здоров'я, культури, дошкільної та шкільної освіти та соціально-медичних закладах проводитимуться за письмовими заявками їхніх керівників.

Закінчення опалювального сезону у Львові зазвичай впроваджують в середині квітня. Однак у разі значного потепління подачу тепла до житлових будинків можуть тимчасово припинити.

Як зазначають у «Львівтеплоенерго», мешканці можуть самостійно регулювати подачу тепла безпосередньо в точці введення теплоносія. Його температура змінюється відповідно до погодних умов: що тепліше надворі, то нижчою вона стає. Це допомагає уникнути перегріву приміщень і підтримувати комфортний мікроклімат у будинках.

За словами директора підприємства, фахівці постійно відстежують температурні показники, і в разі збільшення температури можуть оперативно ухвалювати рішення.

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