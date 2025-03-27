Окончание отопительного сезона во Львове обычно наступает после значительного и стабильного потепления.

На фоне значительного и, как ожидается, уже стабильного потепления местные власти начали объявлять об окончании отопительного сезона во Львове, сообщает Politeka.net.

Жителям области уже начали выключать батареи, однако в городе еще сохраняется тепло.

26 марта глава Львовской ОВА Максим Козицкий подписал распоряжение о завершении отопительного сезона в области. По его словам, такое решение было принято в связи со значительным потеплением.

Областной председатель также добавил, что отключения систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, дошкольного и школьного образования и социально-медицинских учреждениях будут проводиться по письменным заявкам их руководителей.

Окончание отопительного сезона во Львове обычно внедряется в середине апреля. Однако при значительном потеплении подачу тепла в жилые дома могут временно прекратить.

Как отмечают во Львовтеплоэнерго, жители могут самостоятельно регулировать подачу тепла непосредственно в точке ввода теплоносителя. Его температура меняется в соответствии с погодными условиями: чем теплее на воздухе, тем ниже она становится. Это помогает избежать перегрева помещений и поддерживать комфортабельный микроклимат в домах.

По словам директора предприятия, специалисты постоянно отслеживают температурные показатели и в случае увеличения температуры могут оперативно принимать решение.

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