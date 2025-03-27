Прогноз погоди у Львові на 28 березня обіцяє теплий день та сприятливу для прогулянок температуру.

Прогноз погоди у Львові на 28 березня порадує мешканців приємним весняним теплом, повідомляє Politeka.

З самого ранку небо вкриється хмарами, і така хмарність збережеться до вечора. Однак день пройде без опадів, тож можна спокійно планувати прогулянки на свіжому повітрі.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +3°C вранці до комфортних +16°C у найтепліші години. Відчуватиметься температура приблизно так само, що сприятиме приємним враженням від погоди. Вітер слабкий, 1,5–4,5 м/с, атмосферний тиск – у межах 737–739 мм рт. ст., а вологість повітря варіюватиметься від 100% вранці до 44% вдень.

За народними прикметами, умови цього дня можна передбачити за птахами та водою. Якщо весняна вода тече повільно – рік обіцяє бути важким. Якщо ж 28 березня прилітають чайки, це означає, що скоро прийде справжнє тепло.

Цікаво, що цього дня за останні 130 років температура у місті коливалася від -17°C (у 1962 році) до рекордних +17°C (у 2017 та 2022 роках). Тож прогноз погоди у Львові на 28 березня цілком відповідає традиціям весняного тепла.