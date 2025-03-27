Прогноз погоды во Львове на 28 марта обещает теплый день и благоприятную для прогулок температуру.

Прогноз погоды во Львове на 28 марта обрадует жителей приятным весенним теплом, сообщает Politeka.

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Однако день пройдет без осадков, так что можно спокойно планировать прогулки на свежем воздухе.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +3°C утром до комфортных +16°C в самые теплые часы. Будет ощущаться температура примерно так же, что будет способствовать приятным впечатлениям от погоды. Ветер слабый, 1,5–4,5 м/с, атмосферное давление – в пределах 737–739 мм рт. ст., а влажность воздуха будет варьироваться от 100% утром до 44% днем.

По народным приметам условия этого дня можно предусмотреть по птицам и воде. Если весенняя вода течет медленно, год обещает быть тяжелым. Если же 28 марта прилетают чайки, значит, скоро придет настоящее тепло.

Интересно, что в этот день за последние 130 лет температура в городе колебалась от -17 ° C (в 1962 году) до рекордных +17 ° C (в 2017 и 2022 годах). Итак, прогноз погоды во Львове на 28 марта полностью соответствует традициям весеннего тепла.