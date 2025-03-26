Відключення води та опалення у Львові 26 березня торкнеться кількох районів міста.

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали термінові роботи з ремонту магістральної теплової мережі та заміни труб, що призвело до відключення води та опалення у Львові 26 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Львівтеплоенерго.

Згідно з інформацією від Львівтеплоенерго, частина львів’ян залишиться без тепла та водопостачання. Це торкнеться кількох районів міста. Так, через ремонт без опалення залишатимуться мешканці таких вулиць:

Княгині Ольги 69, 71, 73, 75, 77

Кульпарківська 133, 135, 139

Наукова 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116

Пулюя І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 33а, 34а, 38

Симоненка В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20

Стрийська 148, 148а

Тролейбусна 10, 12, 14

Трускавецька 2б, 2г, 2в

Роботи планують завершити до 18:00.

Відключення води та опалення у Львові 26 березня затроне й інші будинки. Проведуть ліквідацію прорива труб на вулицях: Замарстинівська 144, 150; Лінкольна А. 1, 3; Хмільова буд. 2

вул.Шполянська буд. 22. Тепло повернуть до 19 години вечора.

Окрім того, перекрили гарячу воду через ремонтні роботи за адресами: Кошиця 4, 9; Масарика 18; Окуневського 3; Михайла Гориня 9, 13,15. Закінчити планують до 16:30.

Підкреслимо, місто має один з найнижчих тарифів на теплопостачання в Україні:

Вартість 1 гігакалорії тепла варіюється від 1019,31 грн до 2214,82 грн, залежно від району.

Оплата за квадратний метр складає від 26,63 грн до 32,15 грн, що також є одним із найнижчих показників у країні.

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