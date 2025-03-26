Отключение воды и отопления во Львове 26 марта коснется нескольких районов города.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочным работам по ремонту магистральной тепловой сети и замене труб, что привело к отключению воды и отопления во Львове 26 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.

Согласно информации от Львовтеплоэнерго, часть львовян останется без тепла и водоснабжения. Это нескольких районов города Так, из-за ремонта без отопления будут оставаться жители таких улиц:

Княгини Ольги 69, 71, 73, 75, 77

Кульпарковская 133, 135, 139

Научная 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 13, 3 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 8 104, 106, 110, 112, 114, 116

Пул I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 33а, 8

Симоненко В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20

Стрыйская 148, 148а

Троллейбусная 10, 12, 14

Трускавецкая 2б, 2г, 2в

Работы планируют завершить к 18:00.

Отключение воды и отопления во Львове 26 марта затронет и другие дома. Проведут ликвидацию прорыва труб на улицах: Замарстыновская, 144, 150; Линкольна А. 1, 3; Хмелева строй. 2

ул.Шполянская дом. 22. Тепло вернут до 19 часов вечера.

Кроме того, перекрыли горячую воду из-за ремонтных работ по адресам: Кошица 4, 9; Масарика 18; Окуневского 3; Михаила Горыня 9, 13,15. Закончить планируется к 16:30.

Подчеркнем, в город один из самых низких тарифов на теплоснабжение в Украине:

Стоимость 1 гигакалории тепла варьируется от 1019,31 грн. до 2214,82 грн., в зависимости от района.

Оплата за квадратный метр составляет от 26,63 до 32,15 грн, что также является одним из самых низких показателей в стране.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Львовянин притворялся работником СБУ: суд решил его судьбу.

Також Politeka написала: Счастливые числа на 2025 год для Львов: как добиться успеха, используя астрологию.

Как сообщала Politeka, Во Львовской области водитель маршрутки высадил ребенка на мороз: имел удостоверение личности с инвалидностью.