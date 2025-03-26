Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочным работам по ремонту магистральной тепловой сети и замене труб, что привело к отключению воды и отопления во Львове 26 марта, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.
Согласно информации от Львовтеплоэнерго, часть львовян останется без тепла и водоснабжения. Это нескольких районов города Так, из-за ремонта без отопления будут оставаться жители таких улиц:
- Княгини Ольги 69, 71, 73, 75, 77
- Кульпарковская 133, 135, 139
- Научная 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 13, 3 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 8 104, 106, 110, 112, 114, 116
- Пул I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 33а, 8
- Симоненко В 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20
- Стрыйская 148, 148а
- Троллейбусная 10, 12, 14
- Трускавецкая 2б, 2г, 2в
Работы планируют завершить к 18:00.
Отключение воды и отопления во Львове 26 марта затронет и другие дома. Проведут ликвидацию прорыва труб на улицах: Замарстыновская, 144, 150; Линкольна А. 1, 3; Хмелева строй. 2
ул.Шполянская дом. 22. Тепло вернут до 19 часов вечера.
Кроме того, перекрыли горячую воду из-за ремонтных работ по адресам: Кошица 4, 9; Масарика 18; Окуневского 3; Михаила Горыня 9, 13,15. Закончить планируется к 16:30.
Подчеркнем, в город один из самых низких тарифов на теплоснабжение в Украине:
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Стоимость 1 гигакалории тепла варьируется от 1019,31 грн. до 2214,82 грн., в зависимости от района.
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Оплата за квадратный метр составляет от 26,63 до 32,15 грн, что также является одним из самых низких показателей в стране.
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