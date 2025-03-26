Грошова допомога у Львові від УВКБ ООН надається у вигляді одноразового гранту - отримати підтримку можуть певні категорії українців, повідомляє Politeka.net.
Подробиці розкрили у прес-службі УВКБ ООН.
Розмір дорівнює 10 800 гривень. Це одноразовий грант, який виплачується з розрахунку, що людина зможе на ці гроші оплачувати свої базові потреби протягом трьох місяців, тобто сума допомоги становить 3 600 грн на місяць. Важливо, що на сім'ю не можна оформляти більше чотирьох таких грантів.
Грошова допомога у Львові доступна не всім. Програма спрямована виключно на певні категорії громадян, які відповідають таким умовам:
- Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), отриманий протягом останніх шести місяців.
- Відсутність виплат інших гуманітарних організацій за останні три місяці.
- Переміщення всередині країни або за кордон після 24 лютого 2022 року через бойові дії, з подальшим поверненням на постійне місце проживання, за умови відсутності підтримки від УВКБ ООН чи інших міжнародних фондів упродовж останніх трьох місяців.
Окрім відповідності загальним умовам, претендувати можуть такі категорії громадян:
- Сім’ї з неповнолітніми дітьми, яких виховує лише один із батьків.
- Домогосподарства, в яких проживають люди віком 55+.
- Одинокі люди віком 55+, які є єдиними годувальниками у сім’ї.
- Одинокі люди віком 55+, які опікуються неповнолітніми дітьми.
- Сім’ї, у складі яких є люди з інвалідністю, важкими захворюваннями або особливими потребами.
Якщо ви відповідаєте перерахованим критеріям, то вам доступна Грошова допомога у Львові - реєстрація можлива за телефоном гарячої лінії - 0 800 307 711.
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