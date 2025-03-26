Грошова допомога у Львові доступна не всім, програма спрямована виключно на певні категорії громадян.

Грошова допомога у Львові від УВКБ ООН надається у вигляді одноразового гранту - отримати підтримку можуть певні категорії українців, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили у прес-службі УВКБ ООН.

Розмір дорівнює 10 800 гривень. Це одноразовий грант, який виплачується з розрахунку, що людина зможе на ці гроші оплачувати свої базові потреби протягом трьох місяців, тобто сума допомоги становить 3 600 грн на місяць. Важливо, що на сім'ю не можна оформляти більше чотирьох таких грантів.

Грошова допомога у Львові доступна не всім. Програма спрямована виключно на певні категорії громадян, які відповідають таким умовам:

Статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), отриманий протягом останніх шести місяців.

Відсутність виплат інших гуманітарних організацій за останні три місяці.

Переміщення всередині країни або за кордон після 24 лютого 2022 року через бойові дії, з подальшим поверненням на постійне місце проживання, за умови відсутності підтримки від УВКБ ООН чи інших міжнародних фондів упродовж останніх трьох місяців.

Окрім відповідності загальним умовам, претендувати можуть такі категорії громадян:

Сім’ї з неповнолітніми дітьми, яких виховує лише один із батьків.

Домогосподарства, в яких проживають люди віком 55+.

Одинокі люди віком 55+, які є єдиними годувальниками у сім’ї.

Одинокі люди віком 55+, які опікуються неповнолітніми дітьми.

Сім’ї, у складі яких є люди з інвалідністю, важкими захворюваннями або особливими потребами.

Якщо ви відповідаєте перерахованим критеріям, то вам доступна Грошова допомога у Львові - реєстрація можлива за телефоном гарячої лінії - 0 800 307 711.

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