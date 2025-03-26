Денежная помощь в Львове доступна не всем, программа направлена ​​исключительно на определенные категории граждан.

Денежная помощь во Львове от УВКБ ООН предоставляется в виде одноразового гранта – получить поддержку могут определенные категории украинцев, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе УВКБ ООН.

Размер равняется 10 800 гривен. Это одноразовый грант, который выплачивается из расчета, что человек сможет на эти деньги оплачивать свои базовые нужды в течение трех месяцев, то есть сумма пособия составляет 3600 грн в месяц. Важно, что на семью нельзя оформлять более четырех таких грантов.

Денежная помощь во Львове доступна не всем. Программа направлена ​​исключительно на определенные категории граждан, отвечающих следующим условиям:

Статус внутриперемещенного лица (ВПЛ), полученный в течение последних пролугода.

Отсутствие выплат других гуманитарных организаций за последние три месяца.

Перемещение внутри страны или за границу после 24 февраля 2022 через боевые действия, с последующим возвращением на постоянное место жительства, при условии отсутствия поддержки от УВКБ ООН или других международных фондов на протяжении последних трех месяцев.

Помимо соответствия общим условиям, претендовать могут следующие категории граждан:

Семьи с несовершеннолетними детьми, которых воспитывает только один из родителей.

Домохозяйства, в которых проживают люди в возрасте 55+.

Одинокие люди в возрасте 55+, являющиеся единственными кормильцами в семье.

Одинокие люди в возрасте 55+, которые занимаются несовершеннолетними детьми.

Семьи, в составе которых есть люди с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или особыми потребностями.

Если вы отвечаете перечисленным критериям, то вам доступна денежная помощь во Львове - регистрация возможна по телефону горячей линии - 0 800 307 711.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.