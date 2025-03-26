Тарифи на світло з 1 квітня у Львові залишаться незмінними, незважаючи на зростання потреби в ремонті енергетичних об'єктів.

Тарифи на світло з 1 квітня у Львові залишаться на попередньому рівні, однак ситуація може змінитися після 30 числа, повідомляє Політека.

Як заявив Міністр енергетики, вартість електрики може бути переглянута після 30 числа.

Показник залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Це означає, що вартість для споживачів, які не мають двозонних лічильників, не зміниться.

Для тих, хто використовує двозонні лічильники, тарифи на світло з 1 квітня у Львові будуть різними залежно від часу доби: з 7:00 до 23:00 буде 4,32 гривні, а з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні.

Згідно з повідомленням Міністерства, така вартість буде діяти щонайменше до 30 числа наступного місяця. Однак Герман Галущенко зазначив, що підвищення – це необхідний крок для підтримки енергосистеми країни, зокрема для забезпечення її стабільності після пошкоджень внаслідок обстрілів.

Посадавець також наголосив, що це є важливим для фінансування масштабної реконструкції мереж, що триває в умовах воєнного стану. Пошкодження відповідних об'єктів через обстріли ворога вимагає значних витрат на ремонт та відновлення інфраструктури, наголошує він.

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