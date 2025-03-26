Тарифы на свет с 1 апреля во Львове останутся неизменными, невзирая на рост потребности в ремонте энергетических объектов.

Тарифы на свет с 1 апреля во Львове останутся на прежнем уровне, однако ситуация может измениться после 30-го числа, сообщает Политека.

Как заявил министр энергетики, стоимость электричества может быть пересмотрена после 30 числа.

Показатель останется на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. Это означает, что стоимость потребителей, не имеющих двухзонных счетчиков, не изменится.

Для тех, кто использует двухзонные счетчики, тарифы на свет с 1 апреля во Львове будут разными в зависимости от времени суток: с 7:00 до 23:00 будет 4,32 гривны, а с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны.

Согласно сообщению Министерства, такая стоимость будет действовать не менее 30 числа следующего месяца. Однако Герман Галущенко отметил, что повышение – это необходимый шаг для поддержки энергосистемы страны, в частности, для обеспечения ее стабильности после повреждений в результате обстрелов.

Чиновник также подчеркнул, что это важно для финансирования масштабной реконструкции сетей, которая продолжается в условиях военного положения. Повреждение соответствующих объектов из-за обстрелов врага требует значительных затрат на ремонт и восстановление инфраструктуры, отмечает он.

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