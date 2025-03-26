Прогноз погоди у Львові на 27 березня передбачає теплий весняний день без опадів і з комфортною температурою для прогулянок

Прогноз погоди у Львові на 27 березня обіцяє львів'янам, що вони насолодятся теплом, хоча ясного неба чекати не варто, повідомляє Politeka.

З ранку місто накриють хмари, які залишаться до вечора, але опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура повітря вночі +2°C, повітря вранці прогріється до +8°C, а вдень досягне максимальної позначки +13°C. Ввечері термометри покажуть +7°C.

Вітеркується південний, помірний, із поривами до 6 м/с. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 737–739 мм рт. ст., а вологість — від 55% вдень до 84% уночі. За останні 130 років найтепліший день 27 березня зафіксувався в 2015 році, температура сягнула +18°C. Найхолодніше було в 1962 році — тоді вдарив мороз до -8°C.

Грім у цей день обіцяє родючий врожай. Водночас весна без значного підняття рівня води в річках може свідчити про сухе і спекотне літо.

Тож прогноз погоди у Львові на 27 березня обіцяє приємне весняне тепло, хоча хмари закривають сонце протягом усього дня.

Мешканцям та гостям міста варто скористатися теплим часом, адже справжнє весняне тепло може стати чудовою нагодою для прогулянки чи активного відпочинку на свіжому повітрі. 27 березня чудово підходить ідеальні умови для прогулянок парками та затишних вечорів.

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