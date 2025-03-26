Прогноз погоды во Львове на 27 марта ожидается теплый весенний день без осадков и с комфортной температурой для прогулок.

Прогноз погоды во Львове на 27 марта обещает львовянам, что они насладятся теплом, хотя ясного неба ждать не стоит, сообщает Politeka.

Утром город накроют тучи, которые останутся до вечера, но осадков синоптики не прогнозируют. Максимальная температура воздуха ночью +2°C, воздух утром прогреется до +8°C, а днем ​​достигнет максимальной отметки +13°C. Вечером термометры покажут +7°C.

Ветряется южный, умеренный, с порывами до 6 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 737–739 мм рт. ст., а влажность – от 55% днем ​​до 84% ночью. За последние 130 лет самый теплый день 27 марта зафиксировался в 2015 году, температура составила +18°C. Холоднее всего было в 1962 году — тогда ударил мороз до -8°C.

Гром в этот день обещает плодородный урожай. В то же время весна без значительного повышения уровня воды в реках может свидетельствовать о сухом и жарком лете.

Итак, прогноз погоды во Львове на 27 марта обещает приятное весеннее тепло, хотя облака закрывают солнце на протяжении всего дня.

Жителям и гостям города стоит воспользоваться теплым временем, ведь настоящее весеннее тепло может стать прекрасной возможностью для прогулки или активного отдыха на свежем воздухе. 27 марта отлично подходит идеальные условия для прогулок по паркам и уютным вечерам.

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