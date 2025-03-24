Кінець опалювального сезону у Львові залежить не лише від календарних дат.

Кінець опалювального сезону у Львові поки не настав, проте зараз у місті тепло в батареях подають тільки вночі, повідомляє Politeka.net.

У місті з 20 березня тимчасово припинили теплопостачання вдень. Причина – підвищення температури повітря. Наразі тепло подають лише в нічні години. В області всі споживачі забезпечені теплом.

Все залежить не лише від календарних дат, а й від погодних умов у регіоні. Рішення про припинення подачі тепла ухвалює місцева влада, враховуючи такі фактори:

▪️ Кліматичні умови

▪️ Будівельні норми

▪️ Санітарні вимоги

▪️ Правила експлуатації теплових мереж

Традиційно кінець опалювального сезону у Львові наступає 15 квітня. Однак подача тепла може бути припинена раніше, якщо середня добова температура повітря перевищує +8°C три дні поспіль. Водночас, якщо температура опуститься нижче цього рівня, опалення продовжать.

Цей порядок регулюється пунктом 8 Правил надання послуг з теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 830.

Попри виклики війни, обстріли, атаки дронів та бойові дії, Україна змогла успішно провести цей період. Більшість громадян мали доступ до тепла, води, електроенергії та інших життєво необхідних ресурсів.

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