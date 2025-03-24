Конец отопительного сезона во Львове зависит не только от календарных дат.

Конец отопительного сезона во Львове пока не наступил, однако сейчас в городе тепло в батареях подают только ночью, сообщает Politeka.net.

В городе с 20 марта временно прекратили теплоснабжение днем. Причина – повышение температуры воздуха. Пока тепло подают только в ночные часы. В области все потребители снабжены теплом.

Все зависит не только от календарных дат, но и погодных условий в регионе. Решение о прекращении подачи тепла принимаются местными властями, учитывая следующие факторы:

▪️ Климатические условия

▪️ Строительные нормы

▪️ Санитарные требования

▪️ Правила эксплуатации тепловых сетей

Традиционно конец отопительного сезона во Львове наступает 15 апреля. Однако подача тепла может быть прекращена раньше, если средняя дневная температура воздуха превышает +8°C три дня подряд. В то же время, если температура опустится ниже уровня, отопление продолжат.

Этот порядок регулируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года № 830.

Несмотря на вызовы войны, обстрелы, атаки дронов и боевые действия, Украина смогла успешно провести этот период. Большинство граждан имели доступ к теплу, воде, электроэнергии и другим жизненно необходимым ресурсам.

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