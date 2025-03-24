Кабмін пом’якшив тариф на електроенергію у Львові для українців, які використовують електроопалення.

Тариф на електроенергію у Львові в квітні хвилює багатьох - стало відомо, скільки доведеться платити за платіжками, повідомляє Politeka.net.

Відповідно до урядової постанови №632, ціна для населення складає 4,32 грн за кВт⋅год. Ця вартість залишатиметься незмінною до кінця квітня 2025 року.

Можна економити також двозонним з лічильником можна купити в оператора системи розподілу електроенергії вже запрограмований, або ж купити самостійно. Тут важливо переконатися, що такий лічильник сертифікований і відповідає технічним вимогам.

Знижені тарифи для двозонних лічильників

▪️ Українці, які користуються двозонними лічильниками, платитимуть 2,16 грн/кВт⋅год у нічний період (з 23:00 до 07:00).

Пільгові умови для користувачів електроопалення

У січні Кабмін пом’якшив тариф на електроенергію у Львові для українців, які використовують електроопалення. Відтепер споживачі, які використовують електроопалювальні установки, сплачують повний - лише за ті обсяги електроенергії, що перевищують ліміт у 2 тис. кВт-год. За решту спожитої електроенергії населення платитиме за 2,64 грн.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що підвищення вартості електрики поки не планується. За прогнозами НБУ, дефіцит електроенергії в Україні зменшуватиметься, проте повністю не зникне до 2027 року.

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