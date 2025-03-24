Кабмин смягчил тариф на электроэнергию во Львове для украинцев, использующих электроотопление.

Тариф на электроэнергию во Львове в апреле волнует многих – стало известно, сколько придется платить за платежками, сообщает Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №632, цена для населения составляет 4,32 грн за кВт⋅час. Эта стоимость будет оставаться неизменной до конца апреля 2025 года.

Можно экономить также с двухзонным счетчиком можно купить у оператора системы распределения света уже запрограммированный, или же купить самостоятельно. Здесь важно убедиться, что такой счетчик сертифицирован и отвечает техническим требованиям.

Сниженные цены для двухзонных счетчиков

▪️ Украинцы, которые пользуются двухзонными счетчиками, будут платить 2,16 грн/кВтч в ночной период (с 23:00 до 07:00).

Льготные условия для пользователей электроотопления

В январе Кабмин смягчил тариф на электроэнергию во Львове для использующих электроотопление украинцев. Теперь потребители, использующие электроотопительные установки, платят полный - только за те объемы света, которые превышают лимит в 2 тыс. кВт-ч. За остальную потребленный свет для население будет платить за 2,64 грн.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что повышение стоимости электричества пока не планируется. По прогнозам НБУ, дефицит электроэнергии в Украине будет уменьшаться, однако полностью не исчезнет к 2027 году.

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