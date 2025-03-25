Подорожание мяса во Львове отразилось в росте цен на разные виды курятины, сообщает Политика.

Согласно последнему мониторингу Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), цены на курятину в марте 2025 года в среднем выросли на 3 гривны.

Больше всего возросла стоимость бедра, который в среднем стоит 125 грн за килограмм. Это на 19% дороже по сравнению с мартом 2024 года, когда этот продукт можно было купить за 105.

В супермаркетах города стоимость килограмма бедрышек варьируется от 114 до 219 грн, в зависимости от производителя. По сравнению с 2023 годом подорожание мяса во Львове произошло на 23%.

Тушка тоже выросла в цене. В этом месяце она в среднем стоит 94,1 гривны, что на 13,37% больше, чем в марте прошлого года (83 гривны). В месяц цена на тушку выросла на 8,5. В супермаркетах ценники варьируются от 79,2 до 131 в зависимости от производителя.

Что касается филе, то оно стоит в среднем 185. Это на 17,08% больше, чем в этот же период прошлого года, когда его продавали за 158. В течение последнего месяца стоимость выросла на 6 гривен (3,35%). Стоимость в супермаркетах в настоящее время колеблется от 174 до 275 за килограмм.

Явление объясняется высокой стоимостью кормов для животных, говорят эксперты.

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