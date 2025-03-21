У Львівтеплоенерго зазначають, що закінчення опалювального сезону у Львові відбувається після моніторингу температурних показників.

Наразі закінчення опалювального сезону у Львові не планується, проте все буде залежати від температури повітря, повідомляє Politeka.net.

З 4 березня 2025 року відбувається часткове відключення львівських будинків від опалення.

Припинення обігріву квартир здійснювалося з 10:00 до 16:00. Це пов’язано з тим, що температура навколишнього середовища протягом декількох днів трималася на рівні 17-19°C. Після цього знову стало холодно та температура повітря опустилась до +9 градусів, тому батареї знову увімкнули на весь день.

Додамо, що зазвичай закінчення опалювального сезону у Львові відбувається у середині квітня. Втім якщо в цей час настає суттєве потепління, то подачу тепла у житлові будинки тимчасово призупиняють.

У Львівтеплоенерго зазначають, що мешканці будинків можуть самостійно регулювати подачу тепла безпосередньо в точці введення теплоносія. Його температура залежить від погодних умов: чим тепліше на вулиці, тим нижчою стає температура теплоносія. Це дозволяє уникнути перегріву житлових приміщень та забезпечує комфортний мікроклімат у будинках.

Директор Львівтеплоенерго зазначає, що фахівці постійно моніторять температурні показники, і в разі потепління опалення можуть відключити в оселях містян.

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