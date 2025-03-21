Во Львовтеплоэнерго отмечают, что окончание отопительного сезона во Львове происходит после мониторинга температурных показателей.

Пока окончание отопительного сезона во Львове не планируется, однако все будет зависеть от температуры воздуха, сообщает Politeka.net.

С 4 марта 2025 года проходит частичное отключение львовских домов от отопления.

Прекращение обогрева квартир производилось с 10:00 до 16:00. Это связано с тем, что температура окружающей среды в течение нескольких дней удерживалась на уровне 17-19°C. После этого снова стало холодно, и температура воздуха опустилась до +9 градусов, поэтому батареи снова включили на весь день.

Добавим, что обычно окончание отопительного сезона во Львове проходит в середине апреля. Впрочем, если в это время наступает существенное потепление, то подачу тепла в жилые дома временно приостанавливают.

Во Львовтеплоэнерго отмечают, что жильцы домов могут самостоятельно регулировать подачу тепла непосредственно в точке ввода теплоносителя. Все зависит от погодных условий: чем теплее на улице, тем ниже температура теплоносителя. Это позволяет избежать перегрева жилых помещений и обеспечивает комфортный микроклимат в домах.

Директор Львовтеплоэнерго отмечает, что специалисты постоянно мониторят температурные показатели, и в случае потепления отопление могут отключить в домах горожан.

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