Синоптики поділились прогнозом впогоди у Львові на тиждень з 24 по 30 березня.

Прогноз погоди у Львові на тиждень з 24 по 30 березня обіцяє хмарність та короткі дощі, повідомляє Politeka.

У понеділок очікується хмарний день із дощем, який до вечора має послабшати. Максимальна температрура +14°C, а вночі буде +6°C. Вітер може досягти 4 м/с. Народний прогноз передбачає, що пухнастий іній віщує тепле літо.

25 числа в місті також буде хмарно з дрібними опадами, які припиняться до вечора. Температура в денну пору підніметься до +13°C. Народні прикмети говорять, що якщо на цей день припадає туман, то очікується хороший врожай льону та конопель.

У середу чекайте хмарну погоду з дощем, який посилиться в день, а до вечірньої пори ослабне. Цей день знаменує початок раннього руху соку в березі, що є ознакою наближення тепла.

27 числа буде хмарно, з дрібними опадами протягом усього дня. В народі стверджували, що грім цього дня може передвіщати родючий рік.

28 та 29 березня погода залишиться хмарною, з можливими опадами, які зменшаться до вечора.

На 30 число синоптики обіцяють температуру без опадів, але вдень не вона перевищить +11°C. Народні прикмети на цей день свідчать: якщо тепло, весна буде теплою, якщо холодно — вона запізніться.

Отже, прогноз погоди у Львові на тиждень з 24 по 30 березня передбачає зміну погодних умов від дощів та хмарності до більш сухих і стабільних періодів.

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