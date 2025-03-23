Синоптики поделились прогнозом вчера во Львове на неделю с 24 по 30 марта.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 24 по 30 марта обещает облачность и кратковременные дожди, сообщает Politeka.

В понедельник ожидается пасмурный день с дождем, который к вечеру должен ослабеть. Максимальная температура +14°C, а ночью будет +6°C. Ветер может достигнуть 4 м/с. Народный прогноз предполагает, что пушистый иней предвещает теплое лето.

25 числа в городе также будет облачно с мелкими осадками, которые прекратятся до вечера. Температура в дневные часы поднимется до +13°C. Наши предки заметили, если в эти сутки туман, то лето будет хорошим.

В среду ждите облачную погоду с дождем, который усилится в день, а к вечеру ослабнет. Эти сутки отмечают начало раннего движения сока в берегу, что является признаком приближения тепла.

27 числа будет облачно, с мелкими осадками в течение всего дня. В народе утверждали, что гром в этот день может предвещать плодородный год.

28 и 29 марта погода останется облачной, с возможными осадками, которые упадут до вечера.

На 30 число синоптики обещают температуру без осадков, но днем ​​она не превысит +11°C. Наши предки заметили, если в этот день тепло, то весна будет холодной.

Следовательно, прогноз погоды во Львове на неделю с 24 по 30 марта предполагает изменение погодных условий от дождей и облачности до более сухих и стабильных периодов.

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