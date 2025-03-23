Дізнайтеся, яким буде прогноз погоди у Львові на 24 березня та що обіцяє цей день.

Прогноз погоди у Львові на 24 березня обіцяє хмарність, повідомляє Politeka.

З самого ранку не, буде вкрите хмарами, що збережуться протягом усього дня. Удень йтиме дрібний дощ, а ближче до вечора він стихне. Температура повітря у нічну пору та вранці буде коливатися на рівні +6°C та +7°C. Температура вдень підніметься до +14°C, а у вечірній час знову знизиться до +11°C. Вітер буде слабким, а вологість повітря досягне 92% вранці і 84% у вечірні години. Ймовірність опадів протягом дня залишається досить високою, близько 47%.

Весь день буде переважно похмуро, але до ночі опади ослабнуть. За останні 130 років у місті найвища температура була зафіксована на рівні +20°C, а найнижча — -19°C. Це свідчить про те, що погодні умови цього дня можуть бути дуже мінливими.

Вказується на те, що цей місяць є досить холодним, тому заморозки помітили для нього є нормальним явищем. Також, що пухнастий іній, який часто з'являється на цей день, передвіщає гарну атмосферу.

«Якщо березень забирає з собою холод, літо буде теплим», — свідчать народні прикмети.

Окрім того, на цей день припадає час початку раннього руху соку у березах, що є ознакою наближення весняного тепла.

Загалом, прогноз погоди у Львові на 24 березня обіцяє прохолоду, хмарність і дощі, проте ближче до вечора опади послабляться.

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