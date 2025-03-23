Узнайте, каким будет прогноз погоды на 24 марта и что обещает этот день.

Прогноз погоды в Киеве на 24 марта обещает облачность, сообщает Politeka.

С самого утра не будет покрыто облаками, которые сохранится в течение всего дня. Днем будет идти мелкий дождь, а ближе к вечеру он стихнет. Температура воздуха в ночные часы и утром будет колебаться на уровне +6°C и +7°C. Температура днем ​​поднимется до +14°C, а вечером снова снизится до +11°C. Ветер будет слабым, а влажность воздуха достигнет 92% утром и 84% вечером. Вероятность осадков в течение дня остается достаточно высокой, около 47%.

Весь день будет пасмурно, но к ночи осадки ослабеют. За последние 130 лет в городе самая высокая температура была зафиксирована на уровне +20°C, а самая низкая -19°C. Это свидетельствует о том, что погодные условия в этот день могут быть очень изменчивыми.

Указывается на то, что этот месяц достаточно холодный, поэтому заморозки заметили для него является нормальным явлением. Также, что пушистый иней, часто появляющийся на этот день, предвещает хорошую атмосферу.

«Если март уносит с собой холод, лето будет теплым», — свидетельствуют народные приметы.

Кроме того, на этот день приходится время начала раннего сокодвижения в березах, что является признаком приближения весеннего тепла.

В целом прогноз погоды во Львове на 24 марта обещает прохладу, облачность и дожди, однако ближе к вечеру осадки ослабятся.

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