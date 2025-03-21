Прогноз погоди у Львові на 22 березня обіцяє теплий день із проясненнями ввечері та комфортною температурою.

Прогноз погоди у Львові на 22 березня обіцяє мінливу весняну погоду, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, на містян очікує похмурий ранок, однак ближче до вечора небо проясниться, і з'явиться довгоочікуване сонце. Опадів не прогнозується. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 0°C до комфортних +14°C, а ввечері опуститься до +7°C.

Вітер буде помірним, із середньою швидкістю 2 м/с, що створюввтиме відчуття легкого весняного подиху. Атмосферний тиск залишається стабільним – близько 748 мм рт. ст., а вологість повітря поступово буде зменшуватись від 83% вранці до 33% у розпал дня.

В цей період, за народними прикметами, природа продовжує зустрічати весну. Вважалося, що приліт плиски свідчить про швидке скресання річок – приблизно через 12 днів. Якщо ж у небі з'являються жайворонки, це обіцяє потепління, а зяблики традиційно прогнозували ще кілька холодних днів.

Історичні спостереження свідчать, що цей день може дивувати погодними контрастами: максимальна температура цього дня за останні 130 років становила +21°C (у 2014 році), а найхолодніше було в 1952-му, коли стовпчик термометра опустився до -13°C.

Прогноз погоди у Львові на 22 березня дозволяє сподіватися на приємний весняний день із теплою серединою дня та ясним вечором. Тож це гарний шанс для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі.

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