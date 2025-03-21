Прогноз погоды в Киеве на 22 марта обещает теплый день с прояснениями вечером и комфортной температурой.

Прогноз погоды во Львове на 22 марта обещает переменную весеннюю погоду, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, горожан ожидает пасмурное утро, однако ближе к вечеру небо прояснится, и появится долгожданное солнце. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 0°C до комфортабельных +14°C, а вечером опустится до +7°C.

Ветер будет умеренным, со средней скоростью 2 м/с, что создает чувство легкого весеннего дыхания. Атмосферное давление остается стабильным – около 748 мм рт. ст., а влажность воздуха постепенно будет уменьшаться с 83% утром до 33% в разгар дня.

В этот период, по народным приметам, природа продолжает встречать весну. Считалось, что прилет трясогузки свидетельствует о скором скрещении рек – примерно через 12 дней. Если же в небе появляются жаворонки, это сулит потепление, а зяблики традиционно прогнозировали еще несколько холодных дней.

Исторические наблюдения свидетельствуют, что этот день может удивлять погодными контрастами: максимальная температура этого дня за последние 130 лет составляла +21°C (в 2014 году), а самое холодное было в 1952-м, когда столбик термометра опустился до -13°C.

Прогноз погоды во Львове на 22 марта позволяет надеяться на приятный весенний день с теплой серединой и ясным вечером. Это хороший шанс для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

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