Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали терміновий ремонт магістральної теплової мережі та заміну труб, через це почались відключення води та опалення у Львові 20 березня, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у Львівтеплоенерго.
Частина львів’ян залишиться без тепла та водопостачання. Через ремонт тепломереж без опалення залишаться мешканці наступних вулиць:
- Княгині Ольги буд. 69, 71, 73, 75, 77
- Наукова буд. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 34
Закінчити роботи планують до 17 години.
Крім того, ремонтники замінють труби в 1, 2, 3 підвалах на вулиці Патона Є буд. 12. Через це жителі будинку лишаться без водопостачання до 18 години вечора.
Також за повідомленням голови ОСББ Кавалерідзе,16 заплановано провести ремонтні роботи в будинку, у зв'язку з чим буде відсутнє гаряче водопостачання у під'їздах 5,6,7 до 20:00. Тобто відключення води та опалення у Львові 20 березня планують закінчити сьогодня.
Попри те, що зима 2024-2025 років стала однією з найтепліших, витрати на опалення залишаються значними.
Мисто Лева має один із найнижчих тарифів на теплопостачання в Україні:
- Вартість 1 гігакалорії тепла коливається від 1019,31 грн до 2214,82 грн залежно від району.
- Оплата за квадратний метр становить від 26,63 грн до 32,15 грн, що також є одним із найнижчих показників у країні.
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