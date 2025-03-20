Відключення води та опалення у Львові 20 березня залишить частину львів’ян без тепла та водопостачання.

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали терміновий ремонт магістральної теплової мережі та заміну труб, через це почались відключення води та опалення у Львові 20 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Львівтеплоенерго.

Частина львів’ян залишиться без тепла та водопостачання. Через ремонт тепломереж без опалення залишаться мешканці наступних вулиць:

Княгині Ольги буд. 69, 71, 73, 75, 77

Наукова буд. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 34

Закінчити роботи планують до 17 години.

Крім того, ремонтники замінють труби в 1, 2, 3 підвалах на вулиці Патона Є буд. 12. Через це жителі будинку лишаться без водопостачання до 18 години вечора.

Також за повідомленням голови ОСББ Кавалерідзе,16 заплановано провести ремонтні роботи в будинку, у зв'язку з чим буде відсутнє гаряче водопостачання у під'їздах 5,6,7 до 20:00. Тобто відключення води та опалення у Львові 20 березня планують закінчити сьогодня.

Попри те, що зима 2024-2025 років стала однією з найтепліших, витрати на опалення залишаються значними.

Мисто Лева має один із найнижчих тарифів на теплопостачання в Україні:

Вартість 1 гігакалорії тепла коливається від 1019,31 грн до 2214,82 грн залежно від району.

Оплата за квадратний метр становить від 26,63 грн до 32,15 грн, що також є одним із найнижчих показників у країні.

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