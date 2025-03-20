Отключение воды и отопления во Львове 20 марта оставит часть львовян без тепла и водоснабжения.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» приступили к срочному ремонту магистральной тепловой сети и замене труб, из-за этого начались отключение воды и отопления во Львове 20 марта, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили во Львовтеплоэнерго.

Часть львовян останутся без тепла и водоснабжения. Из-за ремонта теплосетей без отопления останутся жители следующих улиц:

Княгини Ольги дом. 69, 71, 73, 75, 77

Научная строй. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 34

Закончить работы планируется к 17 часам.

Кроме того, ремонтники заменяют трубы в 1, 2, 3 подвалах на улице Патона Есть дом. 12. Поэтому жители дома останутся без водоснабжения до 18 часов вечера.

Также по сообщению главы ОСМД Кавалеридзе,16 запланировано провести ремонтные работы в доме, в связи с чем будет отсутствовать горячее водоснабжение в подъездах 5,6,7 до 20:00. То есть, отключение воды и отопления во Львове 20 марта планируют закончить сегодня.

Несмотря на то, что зима 2024-2025 годов стала одной из самых теплых, расходы на остаются значительными.

В городе Лева один из самых низких тарифов на теплоснабжение в Украине:

Стоимость 1 гигакалории тепла колеблется от 1019,31 до 2214,82 грн в зависимости от района.

Оплата за квадратный метр составляет от 26,63 до 32,15 грн, что также является одним из самых низких показателей в стране.

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