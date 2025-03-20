Подорожчання продуктів «борщового набору» у Львові найбільш помітне в овочему сегменті.

Є основні, незмінні інгредієнти, які традиційно купують для приготування борщу, проте зараз спостерігається подорожчання продуктів «борщового набору» у Львові, повідомляє Politeka.net.

Дані оприлюднили на сайті Мінфін.

Для прикладу розглянемо найпростіший варіант борщу. Важливо зазначити, що ми використовуватимемо продукти не з найдорожчого сегменту, а більше орієнтуючись на середні ціни.

Ціни на овочі в супермаркетах значно коливаються: картопля продається від 35 до 50 гривень за кілограм, капуста — від 50 до 72, а цибуля коштує від 10 до 13 грн/кг.

Середні ціни на буряк складають близько 23 гривень за кілограм а морква продається за ціною 33.

У порівнянні з 2024 роком, подорожчання продуктів «борщового набору» у Львові дійсно значне. Наприклад, картопля торік коштувала 25,89 гривень за кілограм, капуста — 32,89, буряк — 17,89, а морква — 25,85. Ціна цибулі в минулому році була вищою — 14,89 гривень.

Окрім овочів, для приготування борщу знадобиться свинина, яка зараз коштує близько 200 грн за кілограм без кості (у 2024 році ціна була на рівні 180 грн/кг). Також для приготування потрібна томатна паста, один сошет якої обійдеться в 10 грн.

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