Подорожание продуктов «борщевого набора» во Львове наиболее заметно в овощном сегменте.

Есть основные, неизменные ингредиенты, традиционно покупаемые для приготовления борща, однако сейчас наблюдается подорожание продуктов «борщевого набора» во Львове, сообщает Politeka.net.

Данные обнародовали на сайте Минфина.

Для примера рассмотрим самый простой вариант борща. Важно отметить, что мы будем использовать продукты не из дорогого сегмента, а больше ориентируясь на средние цены.

Цены на овощи в супермаркетах значительно колеблются: картофель продается от 35 до 50 гривен за килограмм, капуста от 50 до 72, а лук стоит от 10 до 13 грн/кг.

Средние цены на свеклу составляют около 23 гривен за килограмм, а морковь продается по 33.

По сравнению с 2024 годом подорожание продуктов «борщевого набора» во Львове действительно значительно. Например, картофель в прошлом году стоил 25,89 гривен за килограмм, капуста - 32,89, свекла - 17,89, а морковь - 25,85. Цена лука в прошлом году была выше – 14,89 гривен.

Кроме овощей для приготовления борща понадобится свинина, которая сейчас стоит около 200 грн за килограмм без кости (в 2024 году стоимость была на уровне 180 грн/кг). Также для приготовления нужна томатная паста, одна сошет которой обойдется в 10 грн.

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