Якщо у 2021 році оренда у Львові однокімнатної квартири в новобудові коштувала 8 000-10 000 гривень, то зараз цінникі значно вищі.

Оренда у Львові продовжує лідирувати серед міст з найбільшими темпами зростання цін, тому знайти там дешев житло стає все важчим, повідомляє Politeka.net.



У порівнянні з 2023 роком, ціна квадратного метра квартири піднялася на 15-20%, що пов’язано з подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням зарплат у будівельній сфері та загальною інфляцією.

Середні ціни в 2025 році:

у центральних районах — від 65 000 грн/м².

у районах із розвиненою інфраструктурою — від 50 000 грн/м².

на околицях міста — від 40 000 грн/м².

Якщо у 2021 році оренда у Львові однокімнатної квартири в новобудові коштувала 8 000-10 000 гривень, то зараз ціни починаються від 14 000 гривень і більше.

Основні фактори зростання вартості:

Попит значно перевищує пропозицію.

Розвиток інфраструктури міста: покращення транспорту, бізнес-центрів та освітніх закладів.

Збільшення витрат на комунальні послуги та ремонти, що також впливає на ціни.

Для порівняння, у Києві на початок 2024 року середня вартість винаймання однокімнатної квартири становила 12 000 грн, що менше, ніж у місті Лева. Отже, місто демонструє одне з найвищих зростань цін в Україні, що робить його привабливим для інвесторів у нерухомість.

Джерело: Діло.

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