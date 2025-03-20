Если в 2021 году аренда во Львове однокомнатной квартиры в новостройке стоила 8 000-10 000 гривен, то сейчас ценники значительно выше.

Аренда во Львове продолжает лидировать среди городов с наибольшими темпами роста цен, поэтому найти там дешевое жилище становится все труднее, сообщает Politeka.net.



По сравнению с 2023 годом цена квадратного метра квартиры поднялась на 15-20%, что связано с подорожанием строительных материалов, увеличением зарплат в строительной сфере и общей инфляцией.

Средние цены в 2025 году:

в центральных районах – от 65 000 грн/м².

в районах с развитой инфраструктурой – от 50 000 грн/м².

в окрестностях города — от 40 000 грн/м².

Если в 2021 году аренда во Львове однокомнатной квартиры в новостройке стоила 8 000–10 000 гривен, то сейчас стоимость начинается от 14 000 гривен и больше.

Основные факторы роста стоимости:

Спрос значительно превышает предложение.

Развитие инфраструктуры города: улучшение транспорта, бизнес-центров и учебных заведений.

Увеличение расходов на коммунальные услуги и ремонт, что также влияет на стоимость.

Для сравнения, в Киеве к началу 2024 года средняя стоимость съема однокомнатной квартиры составляла 12 000 грн, что меньше, чем во городе Лева. Итак, город демонстрирует один из самых высоких ростов цен в Украине, что делает его привлекательным для инвесторов в недвижимость.

Источник: Діло.

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